Диетолог назвал крапиву лечением от хронической усталости

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Повысить иммунитет, избавиться от стрессов и побороть хроническую усталость можно с помощью самой обычной крапивы. Об этом рассказал директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.

Это растение можно найти практически во всей средней полосе страны, поэтому отпадает необходимость покупать в аптеках дорогостоящие лекарства.

Чтобы почувствовать целебный эффект, крапиву необходимо добавлять в пищу, приготовив простейшие блюда. Употреблять её, по словам медика, могут практически все. Главное — не обжечься.

Самый интересный, традиционный способ приготовления крапивы — это в супах и в летних салатах. Противопоказаний для употребления крапивы практически нет. Может быть, надо быть осторожнее при заболеваниях желудка вроде гастрита или язвенной болезни, — рассказал Гинзбург в интервью радио Sputnik.

Чудесные свойства растения объясняются содержанием большого количества необходимых организму человека биоактивных веществ. Это, в частности, флавоноиды, витамин B9, также известный как фолиевая кислота, и витамин С, или аскорбиновая кислота.

Диетолог напомнил, что нехватка витамина B9 ведёт к депрессии, анемии и болезням сердечно-сосудистой системы. От фолиевой кислоты в немалой степени зависят также структура волос, состояние кожи и ногтей. Что касается витамина С, то его и вовсе называют универсальным лекарством.

Гинзбург отметил, что благодаря богатому содержанию витаминов крапива чрезвычайно полезна для обмена веществ. Более того, она способствует и регенерации клеток.

Ранее, как писал NEWS.ru, диетолог Антонина Стародубова назвала продукты, употребление которых поможет организму укрепить иммунитет и сопротивляться различным инфекциям. Это ранний редис и клубника, а также свежая зелень — особенно петрушка.