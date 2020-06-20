Диетолог рассказал о способе меньше есть

https://static.news.ru/photo/2ea05432-b360-11ea-8a6c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отказ от вредной пищи позволит меньше есть. За количество съедаемого отвечают вкусовые рецепторы, которые перестают работать от вредной еды.

Вредная еда содержит консерванты, эти химические оттенки влияют на рецепторы, работа которых даёт сбой. Человек перестаёт ощущать удовольствие и чувство насыщения и начинает поглощать всё больше и больше пищи, рассказывает автор книги «#КетоДиета. Есть жир можно!» Василий Генералов.

Отказ от вредной еды позволяет рецепторам восстановиться.

Конспирологическая теория состоит в том, что чем ниже у вас порог вкусовой чувствительности, тем больше вы будете потреблять продукты, — цитирует диетолога радио Sputnik.

Вредная еда, кроме всего прочего, ещё и вызывает сильную зависимость. «Очистить» рецепторы помогут продукты, в основе которых есть мясо, рыба, яйца и зелёные салаты. Нельзя употреблять много сладкого — чувствительность рецепторов к сахару от этого тоже падает, человек «как наркоман» повышает и повышает дозу углеводов, чтобы получить удовольствие от пищи.

Вы почувствуете, что обычный помидор или огурец тоже может быть сладким. Когда вы прекратили есть сладкое, рецепторы очистились, и вы начали чувствовать сахар даже там, где не подозревали, что он есть, — пояснил доктор медицинских наук.

Ранее NEWS.ru сообщал, что любимую многими знаменитостями кетодиету признали опасной для здоровья. Как утверждают специалисты, она приводит к тому, что человек не потребляет наиболее полезные продукты.