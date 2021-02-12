Диетолог рассказал о самых опасных диетах

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Спортивный диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала, какие популярные диеты могут нанести вред организму.

По её словам, все диеты — это специфическое питание. Поэтому перед началом похудения необходимо проверить здоровье: посетить терапевта и сдать анализы.

Есть ли какие-то воспалительные процессы, возможно, какие-то хронические заболевания ЖКТ — это тоже противопоказания для того, чтобы сидеть на каких-то конкретных диетах, — предупредила специалист.

Она сообщила, что в настоящее время популярностью пользуются различные схемы голодания. При этом многие находят информацию о них в Интернете и начинают худеть самостоятельно. При этом многим людям с заболеванием ЖКТ нельзя голодать долгое время.

Плюс после перехода на обычное питание 80% людей начинают есть больше, чем ели раньше. Они начинают набирать ещё большее количество килограммов, — отметила Писарева.

Также к опасным относятся и монодиеты. Например, гречневая или кефирная. Это связано с тем, что при употреблении в пищу только одного продукта человек недополучает все нужные витамины и микроэлементы. Из-за этого организм ослабевает, что приводит к риску снижения иммунитета и болезни.

Дня два он поест один и тот же продукт, потом он ему наскучивает. Эти диеты очень низкокалорийные, — подчеркнула диетолог.

Кроме того, рассказала Писарева, вред наносят детокс-диеты с использованием только соков и смузи, сделанных из пяти-шести различных овощей и фруктов. По её словам, некоторые из них несовместимы, а за день получается очень большое количество различных овощей и фруктов, перемешанных между собой.

В кишечник попадает всё фактически размешанное, и он не тратит энергии, чтобы это переварить... Идёт атрофия кишечника, — объяснила она.

Специалист добавила, что иногда пить смузи можно, однако следует учитывать индивидуальную непереносимость фруктов или овощей, передаёт RT.

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