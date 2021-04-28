Диетолог рассказал о правильных шашлыках

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С приходом тёплых дней россияне массово устремятся на пикники на свежем воздухе. Традиционным угощением на природе всегда были шашлыки. Завотделением клиники НИИ питания РАМН Альфред Богданов рассказал «Ридусу», как правильно приготовить это блюдо, чтобы снизить вред для здоровья.

Диетолог отметил, что при выборе «правильного» мяса прежде всего нужно обратить внимание на его жирность. Животный жир увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, влияет на печень и может привести к избыточному весу.

По словам Богданова, популярный шашлык из свинины лучше заменить на говядину, телятину или мясо птицы, которые значительно уступают ей по жирности.

Но, как говорится, «лучшее мясо — это рыба». Поэтому оптимальным вариантом было бы приготовление рыбного шашлыка или, скажем, рыбных стейков на гриле, — считает Богданов.

Специалист также добавил, что вред от употребления жирных сортов мяса можно снизить, если приготовить шашлык на гриле.

Ранее врач рассказал об опасностях, подстерегающих людей на пикнике. В частности, во время майских праздников на природе люди могут получить порезы от битого стела и арматуры, электротравмы, тепловые удары. Кроме того, проблемы со здоровьем может принести чрезмерное употребления алкоголя.