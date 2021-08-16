Диетолог рассказал, кому противопоказаны грибы

Регулярное употребление грибов даже у здоровых людей может вызвать проблемы с ЖКТ. Об этом «Москве 24» рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

Специалист напомнил , что грибы — это очень тяжёлый продукт. Их нельзя есть на ночь и сочетать с мясными продуктами или жареной картошкой. Кроме того, от грибов следует отказаться людям с проблемами ЖКТ.

Ещё один недостаток грибов — большое количество клетчатки, из-за которой плохо усваиваются находящиеся в них витамины.

Арзамасцев также советует уделять особое внимание выбору продукта. Грибы не должны быть старыми, иметь вкрапления неестественных цветов и плесени. Помимо этого, стоит выяснить, где эти грибы были собраны.

Они, как губка, хорошо впитывают различные вещества, в том числе компоненты земли и яды. То есть если грибы выросли вдоль дороги или в месте, где повышенный радиационный фон, то такой продукт лучше не употреблять, — пояснил эксперт.

Ранее диетолог Алена Барредо объяснила, почему опасно покупать грибы с рук у частников в городе.