Диетолог рассказал, кому противопоказаны грибы

Регулярное употребление грибов даже у здоровых людей может вызвать проблемы с ЖКТ. Об этом «Москве 24» рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.
Специалист
Ещё один недостаток грибов — большое количество клетчатки, из-за которой плохо усваиваются находящиеся в них витамины.
Арзамасцев также советует уделять особое внимание выбору продукта. Грибы не должны быть старыми, иметь вкрапления неестественных цветов и плесени. Помимо этого, стоит выяснить, где эти грибы были собраны.
Они, как губка, хорошо впитывают различные вещества, в том числе компоненты земли и яды. То есть если грибы выросли вдоль дороги или в месте, где повышенный радиационный фон, то такой продукт лучше не употреблять, — пояснил эксперт.
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