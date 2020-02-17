https://static.news.ru/photo/11dd953e-51ff-11ea-ab5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daria-Yakovleva/pixabay.com

Диетолог доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, что рекомендация Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для диабетиков по употреблению 400 граммов фруктов и ягод в день может нанести вред людям с этим заболеванием.

Это болезнь обжорства, так как клетки защищаются от того обилия метаболитов, которое на них сыпется со всех сторон. Задача диеты — ограничить их количество, и в первую очередь это касается углеводов, особенно фруктозы, — привёл слова врача портал nation-news.ru.

Михаил Гинзбург подчеркнул, что особенно эти рекомендации не походят людям со вторым типом диабета.

Он сообщил, что если очень хочется фруктов или сладкого, то можно съесть немного несладких ягод или яблок.

Часто диабетики начинают упрашивать доктора разрешить им поесть сладкое. Можно в качестве десерта, например, натуральный йогурт с несколькими ягодами малины, но вот сахар туда добавлять — это уже опасно, — пояснил Михаил Гинзбург.

Он добавил, что при этом нужно ограничить потребление других углеводов: круп, хлеба, картофеля.

Ранее NEWS.ru писал о том, что специалисты НИИ клинической и экспериментальной лимфологии в Новосибирске разработали средство для лечения диабета второго типа.