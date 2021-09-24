Диетолог рассказал, какие напитки не стоит пить, чтобы не набрать вес

Диетолог дал россиянам ряд советов, касающихся употребления алкоголя и связанных с ним лишних калорий. По его словам, вино может быть не менее калорийным, нежели обычные продукты, пишет «Московский комсомолец».

Как рассказал доктор медицинских наук Кортни Д'Анджело, любой напиток с высоким содержанием сахара может вызвать увеличение веса. Так, бокал красного креплёного вина содержит до 250 калорий, а если учесть, что многие пьют и по несколько бокалов напитка, то проблема усугубляется.

Два напитка за ночь могут добавить к вашему дневному калоражу от 200 до 500 лишних калорий, в зависимости от типа напитка, — говорит эксперт.

Чтобы не набрать лишних калорий, доктор рекомендовал пить лёгкое пиво, сухие вина и сельтерские напитки. Кроме того, для поддержания стабильного веса не стоит пить каждый вечер.

Ранее диетолог рассказал о продуктах, которые категорически противопоказано употреблять на ночь. По его словам, есть необходимо как минимум за час до сна, и для этого подойдут курица, индейка, нежирная рыба, авокадо. Категорически нельзя есть на ночь красное мясо, бобовые и соевые продукты, а также солёные, острые и сладкие блюда.