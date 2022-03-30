Диетолог рассказал, какая пища вызывает обострение гастрита

Острая, кислая и жареная пища вызывает обострение гастрита, заявил диетолог Михаил Гинзбург. По его словам, обычно у людей бывает хронический гастрит, который может находиться как в стадии обострения, так и ремиссии, пишут «Народные Новости».

Каждый гастрит может быть острым и хроническим. Хронический возникает чаще всего, но бывает и в стадии обострения, и в состоянии ремиссии. Вся кислая пища, острая, жареная раздражает слизистую желудка и вызывает обострение гастрита. Избыточно острая, соленая, жареная или травмирующая пища типа малины, у которой есть мелкие косточки, которые могут вызывать болезненность слизистой, — заверил Гинзбург.

Он отметил, что при гастрите желательно потреблять в основном мягкую пищу: например, белый хлеб без семечек. Наиболее полезным блюдом он назвал рисовые каши и супы. Среди самых вредных при гастрите блюд Гинзбург выделил жареную картошку, жареное мясо, маринованные или солёные помидоры и огурцы, любую острую пищу и арахис.

Ранее врач Юлия Есипенко заявила, что самая распространённая причина возникновения хронического гастрита — это хеликобактерная инфекция, которая содержится в слюне, фекалиях и зубном налёте. Она отметила, что ещё одной причиной может стать дуоденогастральный рефлюкс (заброс содержимого двенадцатиперстной кишки в желудок).