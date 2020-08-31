Диетолог рассказал, как продлить жизнь на десять лет

https://static.news.ru/photo/4eb28bba-eb77-11ea-ae26-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач-диетолог Алексей Ковальков заявил, что для увеличения продолжительности жизни на десять лет нужно сократить количество углеводов в рационе.

Если человек не хочет навредить своему здоровью и умереть раньше лет на десять, надо резко ограничить количество углеводов в рационе, — заявил врач, сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, во время 57-й ассамблеи Всемирной организации здравоохранения было заявлено о норме в 60 граммов углеводов в сутки. Медик подчеркнул, что это отличается от норм, про которые говорят врачи-эндокринологи в поликлиниках — 350 граммов углеводов в сутки.

Если перевести это на рафинад, получится полтора стакана сахара в день. От этого становится в спине прохладно, — отметил Ковальков.

Врач считает, что данные ВОЗ о потреблении сахара невыгодны его производителям, которые зарабатывают больше, чем торговцы наркотиками и оружием.

Ковальков отметил, что в среднем житель города съедает за год от 40 до 70 килограммов сахара. Такое потребление сладостей провоцирует развитие болезней сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета, также разрушается эндотелий сосудов.

NEWS.ru писал, что о преддиабетическом состоянии у человека может свидетельствовать высокий уровень глюкозы, который не настолько высок, как при сахарном диабете. Такое состояние наблюдается у 1 из 13 взрослых людей.