Диетолог рассказал, как правильно утолять ночной голод

https://static.news.ru/photo/14f439e8-8bde-11eb-b9dd-96000091f725_660.jpg Фото: Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press

Врач-диетолог доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Бобровский рассказал, как не испортить сон и фигуру, перекусывая ночью. Специалист рекомендовал прежде всего выяснить причины ночного аппетита.

Человек может есть ночью, чтобы справиться с тревожностью, рассказал медик в эфире «Радио 1». Если потребность в еде имеет психологический характер, ей можно уступить, однако лучше выбирать низкокалорийные продукты.

Если это расстройство пищевого поведения, тогда нужно употреблять низкокалорийные, но объёмные продукты. Это может быть какая-то жидкость, какие-то овощи, фрукты. То есть то, где в большом объёме содержится мало калорий. Хорошо в этом случае могут помочь помидоры, огурцы. Можно съесть и немного сыра — сыр успокаивает нервную систему. Иногда тревогу помогает снять «вкус детства» — какой-то продукт, которым человека в детстве угощали на праздниках, вкус, с которым связаны приятные воспоминания, — поделился опытом диетолог.

Медик подчеркнул, что связанный с пропуском дневных приёмов пищи ночной голод требует особого подхода. В этом случае рекомендуется перекусить кисломолочными продуктами. Они наполняют желудок, создавая чувство насыщения без переедания, и обеспечивают здоровый сон. Людям без избыточного веса можно есть орехи.

Главное, не употреблять на ночь что-то мясное, тяжёлую калорийную пищу, потому что из-за этого может быть тревожный сон, — предостерёг Бобровский.

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