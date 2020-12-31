Диетолог рассказал, как не потолстеть в новогодние праздники

https://static.news.ru/photo/1fb2e8b8-4cc6-11eb-ba7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский дал пять советов, как сохранить фигуру в новогодние праздники.

По его словам, в этот период нужно чаще надевать облегающую одежду, которая лишний раз намекнёт на необходимость следить за весом. Кроме того, следует правильно планировать походы в гости.

Сосед за столом, который будет налегать на еду и обвинять вас, что вы не пьёте, не едите и «не уважаете хозяина», на 30% повлияет на количество съеденного. Поэтому выбирайте единомышленника за столом. Далее — используйте любой повод, чтобы встать из-за стола: походить, поиграть с детьми, помочь хозяйке, — отметил специалист.

Чтобы не переесть, нужно следить за тарелкой, которая не должна оставаться пустой, так как сразу «найдётся тысяча добрых рук», которые начнут подкладывать еду. Наполнить свою тарелку можно овощами, фруктами или какими-нибудь деликатесами.

Также Боровский рекомендует не сидеть за столом с «печальным видом» и больше общаться с окружающими.

От количества слов, сказанных за праздничным столом, напрямую зависит наличие или отсутствие лишних килограммов, — подчеркнул он в интервью радио Sputnik.

Как писал NEWS.ru, ранее Боровский сообщил, что после новогоднего застолья, не всегда полезного для организма человека, лучше всего помогает улучшить самочувствие чистая вода, кроме того, эффективны напитки, восполняющие дефицит водорастворимых витаминов и минералов.