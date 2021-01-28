Диетолог рассказал, как лук помогает справиться с раком

Репчатый лук является продуктом, обладающим противораковым потенциалом. Людям, которым не противопоказан этот овощ, специалисты советуют съедать по одной небольшой головке в день.
Российский диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что многие имеют так называемые спящие очаги рака. В один далеко не прекрасный день они могут активизироваться. При этом в случае начала воспаления процесс может быть запущен со всей необратимостью: опухоль начнёт разрастаться без остановки.
Однако если употреблять в пищу некоторые продукты, они не позволят зародышу опухоли прирастать кровеносными сосудами, обеспечивающими его питание. Одним из таких продуктов является лук.
Лук содержит квертицин, укрепляющий сосудистые стенки и обладающий общим противовоспалительным действием. Помимо лука онкостатический эффект присущ чесноку, куркуме, имбирю, — приводит слова Гинзбурга «Медикфорум»
Особенно полезен, по словам диетолога, красный лук. В нём содержатся наибольшие дозы антиоксидантов.
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