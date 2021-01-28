Диетолог рассказал, как лук помогает справиться с раком

https://static.news.ru/photo/4f6c80ac-61d2-11eb-b962-fa163e074e61_660.jpg Фото: Raimonds Zommers/http://imagebroker.com/#/search/

Репчатый лук является продуктом, обладающим противораковым потенциалом. Людям, которым не противопоказан этот овощ, специалисты советуют съедать по одной небольшой головке в день.

Российский диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что многие имеют так называемые спящие очаги рака. В один далеко не прекрасный день они могут активизироваться. При этом в случае начала воспаления процесс может быть запущен со всей необратимостью: опухоль начнёт разрастаться без остановки.

Однако если употреблять в пищу некоторые продукты, они не позволят зародышу опухоли прирастать кровеносными сосудами, обеспечивающими его питание. Одним из таких продуктов является лук.

Лук содержит квертицин, укрепляющий сосудистые стенки и обладающий общим противовоспалительным действием. Помимо лука онкостатический эффект присущ чесноку, куркуме, имбирю, — приводит слова Гинзбурга «Медикфорум»

Особенно полезен, по словам диетолога, красный лук. В нём содержатся наибольшие дозы антиоксидантов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что врачи назвали восемь основных признаков, по которым можно определить развитие диабета второго типа.