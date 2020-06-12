Диетолог рассказал, как избавиться от тяги к сладкому за неделю

https://static.news.ru/photo/151b865a-acc9-11ea-baf2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Röder/imageBROKER.com/Global Look Press

Люди, мечтающие избавиться от тяги к сладкому за неделю, не должны отказываться от таких продуктов, потому что их нужно заменить полезными аналогами, заявил шведский диетолог Фредерик Паулун.

По его словам, сахар и быстрые углеводы являются главными врагами тех, кто хочет похудеть. Поэтому их количество нужно сократить.

Особенно чувствительным людям, возможно, вначале придется отказаться даже от свежих фруктов и ягод. Через несколько недель обычно уже можно снова их есть, — отметил эксперт.

Специалист посоветовал начать заниматься спортом, так как физически нагрузки помогают гормону дофамину вырабатываться. Он по своему действию схож с гормоном счастья (эндорфин), передаёт «Экспресс газета».

Ранее журналисты узнали режим питания певицы Адель, который помог ей похудеть на 45 килограммов. Оказалось, что артистка перестала готовить сама и заказывает полезную еду на дом. Она питается три раза в день. Утром она ест блины из цельнозерновой муки и яйца, а днём и вечером — салат с индейкой, лосось или курицу. В промежутках певица пьёт много воды и ест фрукты, писал NEWS.ru.