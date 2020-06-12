Диетолог рассказал, как избавиться от тяги к сладкому за неделю

Люди, мечтающие избавиться от тяги к сладкому за неделю, не должны отказываться от таких продуктов, потому что их нужно заменить полезными аналогами, заявил шведский диетолог Фредерик Паулун.
По его словам, сахар и быстрые углеводы являются главными врагами тех, кто хочет похудеть. Поэтому их количество нужно сократить.
Особенно чувствительным людям, возможно, вначале придется отказаться даже от свежих фруктов и ягод. Через несколько недель обычно уже можно снова их есть, — отметил эксперт.
Специалист посоветовал начать заниматься спортом, так как физически нагрузки помогают гормону дофамину вырабатываться. Он по своему действию схож с гормоном счастья (эндорфин),
Ранее журналисты узнали режим питания певицы Адель, который помог ей похудеть на 45 килограммов. Оказалось, что артистка перестала готовить сама и заказывает полезную еду на дом. Она питается три раза в день. Утром она ест блины из цельнозерновой муки и яйца, а днём и вечером — салат с индейкой, лосось или курицу. В промежутках певица пьёт много воды и ест фрукты, писал NEWS.ru.
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