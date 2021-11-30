Диетолог рассказал, что лучше есть на завтрак

На завтрак стоит есть жиры и белки, так как утром организм выделяет гормон кортизол, который образует углеводы, расщепляя часть мышечных волокон, пояснил диетолог Алексей Ковальков. Он посоветовал россиянам есть на завтрак яичницу из двух яиц и воздержаться от тортов и пирожных, передают «Народные Новости».

Утром выделяется гормон кортизол, который расщепляет часть мышечных волокон и образует из них углеводы. Поэтому утром можно спокойно обойтись без углеводов, нужно, наоборот, подпитать мышечные волокна. За ночь гибнет несколько тысяч клеток, этот процесс идёт постоянно. С утра нужны идеально сбалансированные аминокислоты, которые содержатся в белке. Идеальный завтрак — яичница из двух яиц, — подчеркнул Ковальков.

Он уточнил, что на завтрак можно есть жиры без опасности набрать лишние килограммы: по его словам, люди полнеют от переизбытка углеводов, которые накапливаются в печени в виде гликогена и трансформируются в жиры. Ковальков предостерёг россиян от поедания быстрых углеводов, например пирожных, тортов и сладостей, так как они поднимают уровень сахара в крови и способствуют развитию сахарного диабета.

Ранее тренер-диетолог Павел Терехов заявил, что неправильное употребление авокадо способно привести к набору веса, а не к ожидаемому похудению, поскольку продукт богат жирными кислотами.