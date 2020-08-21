Диетолог раскрыла секрет похудения российских звёзд

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Диетолог Надя Шарк, часто работающая с разными артистами, рассказала о «секретных продуктах», с помощью которых худеют российские звёзды.

В первую очередь, сообщила специалист, для поддержания себя в форме необходимо включить в рацион красную чечевицу. В ней содержится лёгкий для усваивания и полезный растительный белок, который очень важен для сбрасывания лишних килограммов.

Также Шарк посоветовала потреблять в пищу соевый сыр тофу. Он может пригодиться, когда готовить чечевицу некогда, а белок необходим. Тофу в удобной упаковке, сказала диетолог, хорошо подходит для приёма пищи вне дома.

Кроме того, будут полезны кумин и имбирь — специи, которые помогают улучшить пищеварение, усилить метаболизм, помочь усвоиться еде. Плюс ко всему не стоит забывать про сок алоэ. Алоэ вера содержит важные энзимы, витамины и минералы — всего около 200 полезных активных веществ. Проникая вглубь клеток в 3-4 раза быстрее воды, алоэ вера помогает выводить токсины и шлаки, — цитирует Шарк KP.RU.

Затем врач рассказала, как недавно она помогла избавиться от лишних килограммов певице Анне Калашниковой. Артистка ела именно эти продукты. Кроме того, она пила соевое и миндальное молоко вместо коровьего.

А певец Прохор Шаляпин, как заметила Шарк, ел сушёные яблоки вместо сладостей, питался зелёной гречкой и покрывал суточную норму белка рыбой, мясом, яйцами, тофу и протеином. И в итоге похудел на десять килограммов.

Как ранее передавал NEWS.ru, американские диетологи назвали продукты, которые способны помочь снизить вес, даже если есть их перед сном.

Некоторые из них имеют свойства запускать процессы похудения. К ним можно отнести продукты, содержащие белок. На ночь, за полчаса до сна, достаточно съесть 30 граммов белка — и во время отдыха запустятся процессы похудения, поясняют диетологи.