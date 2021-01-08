Диетолог раскрыла рецепт идеального завтрака для переболевших коронавирусом

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В меню больных с поражением лёгких должны быть жиры животного происхождения, считает диетолог Ирина Дядикова. При этом, отметила она, важно, чтобы завтрак был крайне сбалансированным.

Переболевшим пациентам рекомендуется сливочное масло с какао или мёдом, отметила она. Впрочем, употреблять его нужно в умеренных количествах.

Врач рекомендует для профилактики «бутерброд здоровья»: размолоть в пасту сало, добавить туда зёрна кинзы, укропа, чёрного перца. Сложить в баночку и намазывать утром хлеб.

Во второй половине зимы важно поднять иммунитет. Бактерицидным и иммуностимулирующим действием обладают чеснок, лук и имбирь. Впрочем, витамины из аптеки тоже понадобятся, добавила медик. Дело в том, что в организме современного человека не хватает целого комплекса витаминов.

К сожалению, состав нынешних фруктов и овощей отличается от того, какой был даже 60 лет назад. Поэтому из продуктов эти вещества в том объёме, который нам нужен, получить сегодня нельзя, — цитирует Дядикову «Российская газета».

Что касается утреннего приёма пищи, то он должен включать салат из помидора, огурца, зелени, брынзы или белого сыра. Заправить всё это следует чайной ложкой подсолнечного масла с соком лимона.

Полезной альтернативой может стать пшеничная или овсяная каша, сваренная на воде с добавлением ложки сливок.

Завтрак, по словам диетолога, можно дополнить небольшим кусочком сыра и яйцом. В качестве напитка Дядикова рекомендовала выбрать свежемолотый кофе.

Ранее NEWS.ru писал, что идеальным ужином для человека являются рыба, белок, мясо и морепродукты.