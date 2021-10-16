Диетолог раскрыла необходимую суточную дозу витамина С

Названа суточная доза витамина C, которая необходима здоровому человеку, — 90 миллиграммов в день. Об этом радио Sputnik рассказала врач-диетолог Татьяна Залетова. Он добавила, что для обеспечения такой дозы необходимо употреблять овощи и фрукты.

Для здорового питания и профилактики многих заболеваний надо употреблять не менее 400 граммов овощей и фруктов в сутки, этого вполне достаточно. У людей, которые едят овощи и фрукты, дефицита витамина C не существует, — поделилась Залетова.

Специалист отметила, что организму не всегда удаётся поддерживать данный витамин на должном уровне. Так, например, во время болезни, чтобы справиться с перегрузками, человеку требуется в разы больше этого компонента. Залетова подчеркнула, что в таких случаях простых продуктов питания недостаточно, и посоветовала обращаться к врачам. По её мнению, они выпишут необходимое количество витамина.

Накануне стало известно, что выделение пота лишь на одной стороне лица может свидетельствовать о развитии рака лёгких. Об этом рассказала британский врач Клэр Моррисон. Она также добавила, что сужение зрачков, опущенное веко или запавшее глазное яблоко могут свидетельствовать о наличии опухоли, которая вызвала синдром Горнера. Об этом сообщает издание Express.