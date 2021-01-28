Диетолог раскрыл три главных секрета похудения

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Чтобы снизить лишний вес, необходимо соблюдать ряд важнейших условий. Главное из них — хорошо высыпаться, рассказал диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

По его словам, если принявший решение похудеть человек будет недостаточно времени отводить на сон, у него возникнет высокий уровень тревожности. Он будет лишь увеличиваться, как только начнётся соблюдение предписанных диетой правил. Из-за этого может произойти срыв.

Помимо этого, есть ещё два фактора, которые позволяют избавиться от лишних килограммов. По словам специалиста, это тонизирующие прогулки и уменьшение в рационе некоторых продуктов.

Стоит меньше потреблять сахара и сахаросодержащих продуктов, изделий из белой просеянной муки, картофеля и риса и так называемых плохих жиров — трансжиров, маргарина, подсолнечного масла, — цитирует Гинсбурга «Вечерняя Москва».

Всё остальное, добавил он, «есть можно, для начала необязательно даже сокращать».

Диетолог отметил, что порою выполнение только трёх достаточно простых условий — здоровый сон, прогулки и уменьшенное потребление сахара — уже способствуют снижению веса.

Если же это не помогает, тогда врач посоветовал сократить в рационе углеводы. Только после этого, подчеркнул он, имеет смысл переходить на «поддерживающую диету» с сокращением сахара и «плохих жиров».

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