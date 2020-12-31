Диетолог раскрыл способ восстановиться после новогодней трапезы

https://static.news.ru/photo/071ff952-4c09-11eb-9ab2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После новогоднего застолья, не всегда полезного для организма человека, лучше всего помогает улучшить самочувствие чистая вода, кроме того, эффективны напитки, восполняющие дефицит водорастворимых витаминов и минералов, считает доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский. Например — свежевыжатые соки, если, конечно, отсутствуют противопоказания, связанные с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ). Или минералка, столовая или лечебно-столовая, но не слишком насыщенная микроэлементами.

Эксперт добавил, что привести себя в порядок можно и порцией кисломолочных продуктов (кефир). Аналитик отметил, что взбодриться можно и умеренной дозой классического кофеина. Бобровский также не рекомендовал с утра утолять жажду рассолом, так как это самый «нехороший утренний напиток», цитирует его радиостанция Sputnik.

Тем же, кто в Новый год переборщил с алкоголем, 1 января рекомендуется выпить горячий бульон, желательно мясной. Этот продукт поможет организму быстрее восстановить кислотно-щелочной баланс и за счёт своей температуры запустит пищеварение. Всё это ускорит процесс детоксикации. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила терапевт и диетолог Ольга Бурлакова. Также врач рекомендует выпить тёплую воду с большим количеством сока лимона. Этот напиток также помогает восстановить кислотно-щелочной баланс.

Ранее NEWS.ru сообщал, что шоколад регулирует обменные процессы в организме, укрепляет иммунитет, а также способствует хорошему настроению. Однако не все изделия из него одинаково полезны, некоторые из них могут причинить вред здоровью. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.