Диетолог раскрыл секреты похудения знаменитостей

Диетолог Мариус Варзару рассказал, что высокоинтенсивные интервальные тренировки топ-модели Молли Симс позволяют ей сжигать больше калорий за полчаса, чем обычно организм сжигает за несколько часов. Упражнения также позволяют тренировать все основные мышцы и помогают наращивать мышечную массу. Об этом пишет портал EatThis.NotThat.

Эксперт также отметил необычный способ борьбы с лишним весом у британская певицы Виктории Бекхэм. Исполнительница начинает день с двух чайных ложек яблочного уксуса, а затем она выпивает лимонный сок, выжатый в кипящую воду. Эти два компонента снижают холестерин и уровень глюкозы при воздержании от еды. Диетологи при этом предупреждают, что этот метод может вызвать тошноту.

Актриса Элизабет Херли для сохранения фигуры предпочитает есть овощи. В данном случае фрукты и овощи содержат антиоксиданты, питательные вещества и минералы, которые упрощают превращение глюкозы в полезную энергию и помогают избежать ожирения.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, что домашние напитки, в том числе морсы и настои на основе зелёного чая, могут помочь восстановиться после коронавируса. Для этих целей подойдут такие ягоды, как клюква и облепиха, уточнила специалист. Если кому-то хочется, чтобы напиток был сладким, то, по мнению врача, можно использовать клубнику.