Диетолог раскрыл секрет омолаживающего питания после 50 лет
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
11:15, 22 июля 2021
Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Среди множества способов регулировать процесс старения организма особенно важным является питание человека. Об этом «Народным Новостям» рассказал врач-диетолог доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.
По мнению специалиста, в первую очередь уже после 50 лет необходимо включить в рацион продукты, облегчающие работу желудочно-кишечного тракта.
Это кисломолочные продукты — они улучшают кишечную микрофлору. Далее — все продукты, богатые пищевыми волокнами: овощи, фрукты, ягоды, водоросли, грубый хлеб, крупы, — перечислил Гинзбург.
Также в омолаживающий рацион, по словам диетолога, следует добавить продукты, которые оказывают противовоспалительное действие. Так, например, зелёный чай богат катехинами, фрукты — квертицином, а восточные приправы — куркумином. Все эти противовоспалительные молекулы помогут направить силы организма на поддержание здоровья.
Ранее учёные из Медицинского колледжа штата Пенсильвания заявили, что продлить жизнь и замедлить старение можно, употребляя шампиньоны.