https://static.news.ru/photo/bdee2c7a-68cb-11ea-8780-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank May/picture alliance

Подсчёт калорий хорош для новичков, которые только пытаются определить свою норму еды, считает фитнес-тренер, диетолог-нутрициолог Арина Скоромная.

Специалист напомнила, что залог здорового похудения — не ограничения, а полноценность рациона. Отдавать предпочтение стоит простым продуктам: овощам, крупам, орехам, мясу, рыбе, яйцам и даже макаронным изделиям. Если они составят основу рациона, то желание съесть какую-нибудь «гадость», чрезмерно калорийное блюдо, не появится, передаёт радио Sputnik.

Все программы, приложения для подсчета очень примерны. Невозможно просчитать точное количество усваиваемых калорий. Сегодня вы можете съесть условные 1400 калорий, дальше, например, заболели или у вас начались проблемы с желудком. От физического и душевного состояния зависит усвоение продуктов и калорий, — рассказала Скоромная.

Также диетолог напомнила про важность гормонального фона организма при похудении. Например, гормон стресса — кортизол, препятствует наращиванию мышц и сбросу лишнего веса, но человек может продолжать считать калории, хотя все подсчёты будут неверными.

Как писал NEWS.ru ранее, диетолог Иван Алименко рассказал, как правильно питаться при карантине. Главное — нельзя переедать. Доктор советует вести пищевой дневник, есть каждые три часа, чтобы не копить пищевой голод. Важно соблюдать пищевой режим, хорошо бы при этом отказаться от перекусов. Стоит заниматься физкультурой, поддерживать хорошее настроение.