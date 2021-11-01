Диетолог раскритиковала популярный рецепт с кофе для похудения

Совет пить натощак кофе с лимонным соком для похудения опасен для тех, у кого есть заболевания желудочно-кишечного тракта. При этом есть риск превысить допустимую дозу кофеина в день — 400 мг. Об этом изданию «Слово и Дело» рассказала диетолог и нутрициолог Наталья Круглова.

Если есть заболевания пищеварительного тракта, даже если они в стадии ремиссии, когда не беспокоят человека, кофе, ещё и с лимоном, может оказывать очень сильное раздражание, — объяснила Круглова.

Он добавила, что существуют исследования, подтверждающие способность кофеина приглушать аппетит. Но по мнению диетолога, один только кофе неэффективен без коррекции питания.

Если же человек здоров, одна чашка кофе с лимонным соком в день не нанесёт вреда, его можно пить, если нравится. Но на похудение рассчитывать не стоит.

Ранее диетолог Елена Соломатина перечислила противопоказания для употребления кофе. Это повышенное давление, заболевания нервной системы и желудочно-кишечного тракта.