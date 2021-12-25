Диетолог раскритиковала навязываемые россиянам продукты для похудения

Ягоды годжи и спирулина не помогут справиться с лишним весом. Большое количество популярных ЗОЖ-продуктов, якобы способствующих эффективному похудению, таким эффектом не обладают. Список таких продуктов в беседе с РИА Новости привела диетолог Татьяна Дик.

По словам специалиста, рекомендуемые ягоды годжи на самом деле не помогут избавиться от лишнего веса и полезных веществ в них не больше, чем в шиповнике.

Спирулина действительно содержит довольно много витаминов и белка на 100 граммов продукта, но употреблять её можно лишь в количестве не более 100 граммов в день. Тот же набор витаминов можно получить из гречки, зелени и сопутствующих продуктов.

Раскритиковала Татьяна Дик и ананас. Она объяснила, что фермент бромелаин, содержащийся в ананасе, расщепляет низкомолекулярный аргининсодержащий белок и никак не влияет на тот жир, который мешает людям жить.

Имбирь, красный перец, корица и/или их сочетание никак не влияет на липолиз или ускорение метаболизма, — резюмировала диетолог.

Ранее стало известно, что периодическое голодание неодинаково влияет на уменьшение жировой ткани в организме. Более того, оно почти бесполезно в борьбе с жиром на животе.