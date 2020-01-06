https://static.news.ru/photo/f90cc544-321d-11ea-973d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нутрициолог, член Национального общества диетологов и Европейской ассоциации по изучению ожирения Ольга Деккер объяснила, почему нельзя есть мандарины на голодный желудок.

По словам специалиста, такие фрукты обладают простыми сахарами: на 100 граммов приходится около 12 граммов углеводов, что равняется трём чайным ложкам сахара. Диетолог объяснила, что при употреблении мандаринов на голодный желудок вырабатывается инсулин, который доставляет глюкозу в клетку.

Если клетка в данный момент в энергии не нуждается, то всё пойдёт в запасы, — цитирует Деккер «АиФ».

Как ранее писал NEWS.ru, сотрудники Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия подготовили советы по выбору лучших мандаринов. В первую очередь они рекомендуют оценить форму и цвет плодов — они должны быть оранжевые или оранжево-красные, без чёрных пятен.