Нутрициолог, член Национального общества диетологов и Европейской ассоциации по изучению ожирения Ольга Деккер объяснила, почему нельзя есть мандарины на голодный желудок.
По словам специалиста, такие фрукты обладают простыми сахарами: на 100 граммов приходится около 12 граммов углеводов, что равняется трём чайным ложкам сахара. Диетолог объяснила, что при употреблении мандаринов на голодный желудок вырабатывается инсулин, который доставляет глюкозу в клетку.
Если клетка в данный момент в энергии не нуждается, то всё пойдёт в запасы, — цитирует Деккер «АиФ».
Как ранее писал NEWS.ru, сотрудники Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия подготовили советы по выбору лучших мандаринов. В первую очередь они рекомендуют оценить форму и цвет плодов — они должны быть оранжевые или оранжево-красные, без чёрных пятен.
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