Диетолог привела рецепт идеального хот-дога

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Врач-диетолог Маргарита Арзуманян объяснила, как превратить хот-дог в здоровый продукт, не изменяя принципиально его состав.

В беседе с радио Sputnik специалист рассказала , что не стоит отказываться ни от одного из традиционных ингредиентов — хлеба, сосиски, кетчупа, горчицы и майонеза. Нужно только обратить внимание на их качество. Вместо обычной булки желательно взять цельнозерновой хлеб. Подойдёт и изделие из пшеничной муки, но с добавлением отрубей, зёрен льна или подсолнечника.

Выбирая сосиску, стоит обратить внимание на её состав.

Нужна куриная сосиска или сосиска из индейки. Нужно читать этикетку сосисок и смотреть, что у них в составе. Если в составе куриной сосиски просто куриное мясо с добавлением специй, то замечательно. Если в составе есть консерванты, эмульгаторы и усилители вкуса, то лучше такое не брать, — указала Арзуманян.

Кетчуп можно заменить томатной пастой — там меньше соли. Аналогичный критерий применяется и в отношении других соусов.

У нас самый главный фактор риска развития заболеваний — это избыточное потребление соли. Мы всегда исходим из того, чтобы соли было меньше. Просто перетёртые помидоры есть в продаже, они менее солёные, — сообщила специалист.

Как писал NEWS.ru, в июле мировой рекорд в конкурсе по поеданию хот-догов Nathan's Famous Hot Dog Eating Contest в Нью-Йорке побил Джоуи Честнат по прозвищу Челюсти. Он сумел съесть 75 хот-догов за 10 минут.