Диетолог: шоколадные батончики вызывают зависимость

Шоколадные батончики могут вызвать серьёзную зависимость из-за кратковременного чувства эйфории. Также они резко повышают уровень глюкозы в крови и разрушают эндотелий, покрывающий сосуды изнутри, что приводит к инфарктам и инсультам, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Радио 1».

Батончик — это очень вредно. И опасно даже здоровому человеку. После того как он съест такой батончик, он чувствует эйфорию, которая очень быстро сменяется чувством усталости и голода. И человек снова ест такой же батончик. Это вызывает привыкание, по типу наркотического, а дальше начинает ломать его здоровье. Шоколадные батончики очень резко повышают уровень глюкозы в крови, соответственно, выделяется большое количество инсулина. И надо помнить, что глюкоза является ядом для эндотелия сосудов, разрушает эндотелий, и туда устремляется холестерин и всё это провоцирует формирование атеросклеротических бляшек, что приводит к инфарктам и инсультам, — пояснила Соломатина.

Альтернативной заменой шоколадным батончикам могут стать сухофрукты, особенно если есть их с орехами. Соломатина уверяет, что такая комбинация продуктов не только достаточно сладкая и вкусная, но еще и даёт энергию, сдерживая уровень инсулина в крови. Помимо этого, добавила диетолог, можно есть фрукты и ягоды, а на крайний случай — горький шоколад с как минимум 60% содержанием какао-бобов.

Ранее диетолог посоветовала пить чай с сахаром перед экзаменом или важным событием, так как он придаёт бодрости. Однако она предупредила, что пристрастие к этому напитку может привести к диабету или ожирению.