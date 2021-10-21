Диетолог предупредила людей с заболеваниями ЖКТ об особой опасности COVID

У людей с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) коронавирус может вызвать обострение уже имеющихся недугов. Об этом рассказала диетолог Наталья Круглова в беседе со «Словом и Делом».

Нужно разделять обострения хронических заболеваний и непосредственно коронавирус. Сначала протекает коронавирусная инфекция, а уже вслед за ней могут обостриться хронические заболевания ЖКТ — в качестве последствия коронавируса. Как правило, сами пациенты отмечают это обострение, жалуются на боли в области желудка, тошноту, изжогу, нарушение стула, — пояснила Круглова.

Это происходит из-за того, что нарушается целостность слизистой пищеварительного тракта и иногда — выработка соляной кислоты, обладающей обеззараживающим эффектом. Она посоветовала людям с хроническими заболеваниями ЖКТ не игнорировать обострение своей проблемы, а обратиться к врачу, который поможет выявить истинные причины ухудшения состояния пациента.

Ранее диетолог Наталья Нефёдова рассказала, как нужно питаться для ускорения восстановления после коронавируса. По её словам, следует отказаться от вредной и жирной пищи и потреблять достаточное количество овощей и фруктов.