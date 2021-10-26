Диетолог посоветовала россиянам изменить рацион перед зимой

Зимой людям следует питаться иначе, так как организму не хватает определённых питательных веществ, микроэлементов и витаминов. Диетолог Марина Макиша в беседе с «Народными Новостями» посоветовала россиянам покупать замороженные ягоды и есть больше жирной рыбы.

Различные каши, макароны, хлеб и так далее в зимнее время лучше сократить, потому что будет меньше физическая активность и нам вот этой быстрой энергии нужно меньше, иначе она будет запасаться на боках в виде жира. И вот эти все чаепития с конфетками лучше убирать и пить просто воду или просто чай, но без вот этих вкусов-перекусов, — порекомендовала Макиша.

Она добавила, что общее количество полезных элементов, необходимых организму, не меняется в зависимости от сезона. Но летом, например, у россиян есть больше возможностей покупать сезонные овощи и фрукты, а зимой нужно искать подходящую альтернативу.

Так, Макиша посоветовала покупать замороженные ягоды: чёрную смородину, клубнику, малину и прочие. По её словам, их можно добавлять в рацион «как хороший антиоксидант». Также она порекомендовала россиянам есть больше жирной рыбы и почаще выходить на прогулки.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты помогут побороть осеннюю сонливость. Она особенно выделила жирную рыбу, яичный желток и растительные масла.