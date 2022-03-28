Диетолог посоветовала рацион для ранней весны

С началом весны нужно употреблять больше магния — он есть в зелёных овощах, сообщила врач-диетолог Анжелика Дюваль «Народным Новостям». Также она порекомендовала каждый день питаться теми свежими фруктами, которые можно найти в это время года.

Нужно есть большое количество зелёных овощей, которые содержат магний. Он необходим для поддержания нервной системы. Овощи стоит есть как в свежем, так и в приготовленном виде. Не стоит забывать и про фрукты. Нужно включить в свой рацион доступные в это время года фрукты. Они должны быть в свежем виде ежедневно, — сказала Дюваль.

Она посоветовала пить минеральную воду с повышенным содержанием магния, чтобы улучшить состояние организма и укрепить иммунитет.

Ранее врач-эндокринолог Антон Поляков в разговоре с NEWS.ru перечислил витамины, которые должны быть в рационе каждого россиянина. По словам эксперта, область проживания тоже необходимо учитывать, однако это не значит, что люди, проживающие на юге, не страдают от нехватки витамина D.

Врач отметил, что «не видел ни одного человека на территории РФ с нормальным уровнем витамина D без дотации». При этом, по его словам, у большинства граждан «завал по группе витамина B».