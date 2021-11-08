Диетолог посоветовала питание при варикозе

При варикозном расширении вен стоит употреблять больше продуктов с витамином C, так как он поддерживает здоровье сосудистой стенки. А вот от сладкого и соли следует отказаться, сообщила «Москве 24» врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова.

В квашеной капусте хорошо сохраняется витамин С. Ещё он есть в цитрусовых, яблоках, различных напитках из ягод, например из брусники, клюквы. Тем более если они не подвергаются термическому воздействию, а просто отжимается сок, — объяснила Круглова.

Она добавила, что избыток соли и сахара на сосудистую стенку влияют негативно. Чтобы избежать чрезмерного употребления этих веществ, нужно отказаться от колбасных изделий, сыра, соусов промышленного выпуска. Добавленный в продукты сахар и сахарозу тоже необходимо учитывать. При этом лучше не солить еду при готовке, а добавлять соль уже во время еды.

Ранее стало известно, что варикоз может возникнуть при постковидном синдроме. Также возможны отложенный инсульт, отложенный инфаркт, нарушения в работе органов.