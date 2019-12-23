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Главный диетолог Минздрава РФ, директор Института питания Виктор Тутельян рекомендует в новогоднюю ночь есть побольше зелёных салатов, пить меньше алкоголя и соблюдать умеренность.

Здоровым можно всё, но по чуть-чуть. Не переедать, не набрасываться голодным на еду. Есть больше овощей и фруктов, листового салата. С алкоголем нужно быть осторожным, даже лёгкий алкоголь — это всё равно алкоголь, — рассказал «Интерфаксу» Тутельян.

Он подчеркнул, что людям с заболеваниями всё же стоит соблюдать рекомендации врачей, лишь чуть-чуть отступая от них.

Лучше только пробовать, обманывать себя — начать с салатов овощных, травяных, потом стакан воды выпить, чтобы чувство голода притупить, тогда можно уйти в общую трапезу, сильно не наедаясь, — подытожил диетолог.

Как писал NEWS.ru, диетолог Михаил Гинзбург рассказал о последствиях переедания сладкого в Новый год. Он предостерёг родителей от покупок подарков с конфетами для детей. По словам врача, переедание сладостей может привести к ожирению и нарушению пищевого поведения в будущем. Также от чрезмерного употребления сахара страдают и зубы детей. Может развиться кариес. Норма, по мнению медика, составляет от 15 до 20 граммов изделий за один приём. Альтернативой могут стать сухофрукты. Гинзбург добавил, что привычку правильного питания следует формировать у детей в раннем возрасте.