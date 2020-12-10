Диетолог посоветовал привитым от COVID-19 не пить алкоголь

https://static.news.ru/photo/6f96112c-3af9-11eb-9212-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evgeny Sinitsyn/Global Look Press

Гражданам, которые сделали прививку от коронавирусной инфекции, не стоит употреблять спиртные напитки. Особенно это касается водки. Такое заявление в разговоре с журналистами сделал диетолог Алексей Ковальков.

Врач отметил, что если человек выпьет рюмку водки через 42 часа после прививки, то «она на этом и закончится». По словам Ковалькова, перед новогодними праздниками стоит вспомнить, что Россия считается пьющей страной, в которой более 40 млн граждан подвержены «эпизодическому пьянству». Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения. Под «эпизодическим пьянством» подразумевается, что человек выпивает 150 миллилитров водки раз в месяц.

Ковальков вспомнил слова доктора Александра Мясникова, который утверждал, что ограничения касаются меньшего срока, чем 42 дня, как говорил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург. Данное заявление телеведущего диетолог подверг критике.

Я лично доверяю Гинцбургу гораздо больше, чем Мясникову, хотя бы потому, что он занимается этим вопросом многие годы. Ему ли не знать, сколько суток надо не пить алкоголь, чтобы вакцина подействовала, — цитирует Ковалькова газета «Вечерняя Москва».

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что привившиеся от COVID-19 граждане должны ограничить употребление алкоголя на 42 дня. Следом за ней с подобным мнением выступила и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она подтвердила, что за две недели перед прививкой от коронавирусной инфекции и 42 дня после нельзя пить спиртное.

Как писал NEWS.ru, нарколог предупредил о смертельном риске при совмещении вакцины и спиртного. Врач Алексей Казанцев заявил, что употребление алкоголя в период вакцинации от коронавируса может не только ослабить действие вакцины, но и способно спровоцировать тяжёлые последствия для здоровья и даже жизни.