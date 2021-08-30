Диетолог назвала ягоды для укрепления иммунитета осенью

Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Лизун рассказала, какие ягоды рекомендуется употреблять в пищу для укрепления иммунитета осенью, передаёт радио «Спутник».

По словам эксперта, помогут подготовиться к холодам клюква и брусника, в них содержится много витамина С, органических кислот, витаминов и микроэлементов. При этом сахара — не больше 10%. Их можно долго хранить без термической обработки, и ягоды сохранят полезные качества.

Клюкву или бруснику мы можем просто залить водой, и они будут хорошо храниться и в холодильнике, и в погребе, из них не нужно делать варенье, чтобы они сохранялись, — рассказала Лизун.

Она также посоветовала запекать мясо или птицу с клюквой и брусникой. Ягоды хорошо сочетаются с белком, стимулируют работу желудка, витамин С помогает усвоить железо. Потеря полезных элементов при запекании не такая высокая, как если делать из ягод варенье.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург рассказал о пользе и вреде бананов. По словам эксперта, бананы полезны не более чем другие фрукты, однако при этом они являются более калорийными.