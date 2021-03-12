Диетолог поделилась рецептом напитка, спасающего от переедания

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Постоянное переедание чревато не только риском получить лишний вес, но и нанести вред органам желудочно-кишечного тракта. Об этом рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль. По мнению специалиста, однократное переедание неопасно, поскольку даже ситуационно растянувшийся желудок быстро вернётся к своим исходным размерам. Однако Дюваль советует всё же контролировать количество съеденного.

Для того чтобы обезопасить себя от последствий излишнего чревоугодия, диетолог рекомендует употреблять особый напиток для улучшения пищеварения из зелёного чая и цитрусовых. Издание «Ридус» приводит его рецепт. На два литра напитка понадобится: две столовые ложки зелёного чая, четыре кружка лимона, шесть кружков апельсина, пять-шесть стебельков свежей мяты, одна чайная ложка куркумы и шесть горошин черного перца.

Сначала заварите зелёный чай — две столовые ложки чая на литр воды. Температура воды должна быть около 80 градусов. В отдельный стакан положите ложку куркумы и шесть горошин перца, залейте 200 миллилитрами горячей воды и оставьте на десять минут под крышкой. После того как заваренный зелёный чай остынет, процедите его, перелейте в кувшин, долейте процеженную через сито смесь из куркумы и перца и добавьте чистой воды так, чтобы получилось два литра. Затем добавьте лимон, апельсин и перетёртые в руках листья мяты, — пишет издание.

Как отметила Дюваль, этот напиток можно пить прямо во время застолья, чтобы избежать дискомфорта от употребления тяжёлой пищи, а также употреблять его утром, чтобы вернуть силы и улучшить самочувствие.

Ранее гастроэнтеролог Ирина Бережная отметила, что переедание ведёт к ещё большему употреблению пищи и может привести к ситуации, когда человеку придётся обратиться за помощью к хирургу. Она напомнила, что часто люди переедают из-за того, что эффект насыщения приходит не сразу, а примерно через 20 минут после приёма пищи. За это время в желудок попадает дополнительное количество продуктов, и он растягивается, писал NEWS.ru.