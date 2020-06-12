Диетолог поделилась рецептами полезного фастфуда

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Поесть любимой картошки фри и бургеров и не нанести вред здоровью и фигуре — вполне возможно, рассказала диетолог Елена Соломатина.

По словам доктора, самое опасное в фастфуде — трансжиры, соль и сахар, значит, при приготовлении быстрых блюд дома или модификации покупных нужно учесть этот факт.

Например, при приготовлении бургера лучше взять цельнозерновую булочку, качественную котлету и не жалеть зелени. Котлету можно заменить куриной грудкой или индейкой, а булку — лавашом. В качестве добавки рекомендуется использовать томатную пасту, либо хороший томатный соус и любые специи, передаёт Радио Sputnik.

Вместо картофеля фри можно сделать картофель по-деревенски — нарезать корнеплод дольками и запечь в духовке до образования корочки. Стоит обратить внимание, что растительное масло, добавляемое при этом, не надо использовать повторно — оно начнёт окисляться. А мороженое заменит сорбет: взбитые в блендере и замороженные ягоды с йогуртом.

Впрочем, если хочется «настоящего» фастфуда, то можно купить и его, но следовать определенным правилам для минимизации вреда здоровью.

Выбирайте фастфуд, где есть какая-то зелень, чтобы компенсировать вред. Или возьмите с собой огурец, лист салата. Если это наггетсы, уберите корочку, ешьте только сердцевину. Если брать картофель, лучше выбирать «по-деревенски». Хотите бургер — уберите одну булочку, добавьте овощей, или оставьте только котлету с сыром и овощами. Берите не баранью, а куриную шаурму, просите не майонез, а томатный соус. И берите фастфуд только в проверенных местах, — рекомендует диетолог.

Как писал NEWS.ru ранее, диетолог Михаил Гинзбург предостерёг от поедания мороженого во время жары, объяснив, что это может обернуться болезнью.