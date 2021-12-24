Диетолог перечислила специи для укрепления иммунитета зимой

Кардамон, корица, имбирь, чёрный перец и чеснок помогут россиянам укрепить иммунитет зимой, рассказала диетолог кандидат медицинских наук Римма Мойсенко. Она подчеркнула, что помимо специй укрепить иммунитет помогут и горячие чаи, в особенности — матча, цитирует «Радио 1».

Маленький зубчик чеснока на ночь каждому помогает поднять иммунный ответ, — отметила Мойсенко.

Она также порекомендовала россиянам обратить внимание на содержащие антиоксиданты продукты зимой: например, фрукты, овощи, бобы, орехи и рыбу. Помимо этого диетолог порекомендовала есть больше печени трески, скумбрию и сельдь из-за содержащихся в них омега-3 жирных кислот. По словам диетолога, в холода очень важно следить за уровнем витамина С, который содержится в цитрусовых, комбуче, отварном картофеле и квашеной капусте.

Нужно понимать, что иммунный ответ заложен в кишечнике. Поэтому его здоровая микрофлора — основа основ. Поэтому квашеная капуста это не только витамин С, но и ферментированные овощи, которые обогащают микробиоту кишечника, — резюмировала она.

Ранее стало известно, что пряность пажитник может помочь в борьбе с онкологией и сахарным диабетом, так как она содержит в составе аминокислоты, которые препятствуют размножению злокачественных клеток. Более того, пажитник снижает уровень сахара в крови.