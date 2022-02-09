Диетолог перечислила самые вредные виды пиццы

Самые вредные виды пиццы — это пепперони, гавайская, «ветчина и грибы», рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова «Москве 24». Она предостерегла от употребления первой тех, кто имеет проблемы с пищеварением.

Это достаточно жирный продукт за счёт салями, которую добавляют в состав. Кроме того, это острый продукт, поэтому тоже не всем подойдёт. Плюс салями богата специями. Они провоцируют у человека аппетит, несмотря на то что он ест и получает из блюда калории. У человека с заболеваниями пищеварительной системы пицца пепперони может спровоцировать их обострение, — сказала Круглова.

Пицца «ветчина и грибы» из-за грибов опасна для людей с заболеваниями поджелудочной железы, отметила диетолог. А гавайская содержит большое количество сахаров, если в ней использованы консервированные ананасы. Также стоит исключить из рациона пиццы с острым соусом или перцем халапеньо тем, у кого есть заболевания пищеварительного тракта, добавила Круглова.

Соусы и майонез, по словам диетолога, повышают калорийность пиццы и количество жиров. А пицца на толстом тесте опасна для страдающих рефлюкс-эзофагитом — он проявляется изжогой.

Ранее английский диетолог Грейми Томильсон посоветовал уменьшать порции любимых блюд, чтобы сбросить вес. Он обратил внимание на то, что калорий в них может содержаться гораздо больше, чем необходимо организму. В качестве примера диетолог привёл пиццу с пепперони марки Domino's. Стандартная пицца этой марки содержит 678 калорий, а большая — 1923.