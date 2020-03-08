https://static.news.ru/photo/ba0c70f6-6198-11ea-856f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компенсировать нехватку витаминов весной помогут не только медицинские препараты, но и сбалансированное меню, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Скудный витаминами рацион может спровоцировать развитие различных заболеваний, рассказала врач. Так, без витамина А вероятно снижения зрения, нехватка витаминов группы В вызывает целый ряд неприятных последствий, от бессонницы до ухудшения памяти, а витамин С необходим для защиты от простуд и вирусов, пишет «Вечерняя Москва».

Соломатина рекомендовала налегать весной на богатые витамином А фасоль, морковь, телячью печень, тыкву и свёклу. Орехи, морепродукты, яйца, сухофрукты, хлеб из цельного зерна и кисломолочная продукция помогают справиться с нехваткой витаминов группы В. Как известно, витамин С организм получает из цитрусовых, яблок, капусты и шиповника, а при дефиците витамина D, спровоцированной нехваткой солнца, полезны грибы, масло и рыбий жир.

В течение зимы наш организм как будто перестраивается на существование в режиме «зимней спячки», поэтому весной ему трудно работать. Дефицит свежего воздуха, солнца и физической активности также вредит нашему здоровью, — дополнила Соломатина.

Как сообщал NEWS.ru ранее, в России весенний авитаминоз может стать проблемой для вегетарианцев и приверженцев консерватизма в питании. Об этом заявил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.