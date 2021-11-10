Диетолог перечислила самые опасные продукты для людей после 50 лет

Людям старше 50 лет не стоит употреблять алкоголь, а также есть фастфуд, жареную и жирную пищу. Питание в этом возрасте должно состоять из разнообразных овощей и фруктов, заявила в беседе с «Народными Новостями» диетолог Анжелика Дюваль.

Не стоит есть консервы, фастфуд и полуфабрикаты. Также из рациона исключаются молочные и кисломолочные продукты, а также сахар. Сахар можно заменить на мёд или сироп топинамбура. В рационе нужно снизить количество соли. При приготовлении пищи можно заменить соль на сухой чеснок, лимонный сок, — пояснила врач.

Жирную и жареную пищу она посоветовала заменить на нерафинированные растительные масла, овощи, фрукты и разнообразную зелень. По словам Дюваль, людям после 50 лет стоит меньше употреблять в пищу мяса, сделав акцент на рыбе. Причём лучше всего выбирать нежирные сорта белой рыбы. По мнению диетолога, такая смена рациона не сильно ударит по кошельку, но принесёт много пользы организму.

Ранее немецкий врач Том Фрилинг назвал три наиболее опасных для кишечника продукта. Он посоветовал исключить из рациона сахар и колбасы, а также обратить внимание на бобы и овощи.