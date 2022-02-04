Диетолог перечислила повышающие настроение продукты

Человек может страдать из-за хандры и плохого настроения, если питается неправильно, считает диетолог Елена Соломатина. Среди продуктов, которые могли бы исправить эту ситуацию, она выделила жирную рыбу, печёнку, семечки и зелёные листовые овощи, пишет Lenta.ru.

Ещё нам нужны продукты, которые содержат магний: семечки, орешки, зелёные листовые овощи. Нам нужны продукты группы B: это те же цельнозерновые, раз в недельку можно побаловать себя печёнкой. Если этих компонентов не будет, тоже может наступить хандра, — заверила Соломатина.

Она отметила, что хандра может наступить в случае, если человеку не хватает витамина D, который действует как антидепрессант. Восполнить дефицит этого полезного микроэлемента можно при помощи жирной рыбы или печени трески. Также поднять настроение помогут овсянка, томаты, грибы вешенки и индейка, резюмировала Соломатина.

Ранее диетолог Алексей Ковальков посоветовал россиянам есть на завтрак яичницу из двух яиц и воздержаться от тортов и пирожных. По его мнению, в утренние часы стоит есть жиры и белки.