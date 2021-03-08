Диетолог перечислила полезные для женщин продукты

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Чтобы улучшить здоровье, женщинам следует употреблять в пищу продукты с высоким содержанием железа, лецитина, клетчатки и йода. Кроме того, необходимо поддерживать в организме баланс витаминов С и Е, рассказала диетолог Маргарита Макуха.

Она посоветовала нежирную говядину, печень, чечевицу, какао, морскую капусту и кунжут — в этих продуктах содержится много железа, которое препятствует развитию анемии и поддерживает работу сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, медик рекомендовала есть морскую рыбу, богатую жирными кислотами. Они способствуют синтезу гормонов, поддерживают здоровье и красоту кожи и волос, передаёт РИА Новости.

Что касается йода, то он содержится в морской капусте, креветках, кальмарах и фейхоа. Эти продукты не только улучшают обменные процессы в организме, но и являются профилактикой против онкозаболеваний.

Для штатной работы половых гормонов в рацион должны входить яйца и растительные масла — в них содержится лецитин. В свою очередь витамины С и Е можно получить из цитрусовых, шпината и гречи.

Если же речь о будущих мамах, тогда в рационе должна присутствовать фолиевая кислота. Она есть в печени, шпинате, грецких орехах, фундуке, жирном твороге.

Ранее, как писал NEWS.ru, врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что для поддержания здоровья женщинам имеет смысл употреблять в пищу продукты с содержанием кальция в сочетании с витамином D.