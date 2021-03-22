Диетолог перечислила плюсы употребления в пищу насекомых

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В ближайшее десятилетие в России могут появиться продукты из белка насекомых. Уже сейчас первые подобные изделия начинают появляться на прилавках.

По мнению диетолога Елены Соломатиной, экзотические блюда из жуков имеют ряд преимуществ перед привычным нам питанием. В частности, их белок усваивается гораздо быстрее, чем белок говядины. Кроме этого, еда из насекомых не имеет холестерина, насыщена железом, медью, марганцем, цинком и витаминами группы В, с ообщает телеканал «360».

Также в отличие от рогатого скота жуки не болеют заболеваниями, в результате которых им необходимо колоть антибиотики, плохо влияющие на здоровье человека.

Специалист отметила, что единственный минус насекомосодержащей продукции — это её непривычность для российского потребителя.

В настоящее время блюда из насекомых употребляют в основном жители Мексики, а также Индии, Китая и других азиатских стран. Как писал NEWS.ru, российские производители уже задумываются о выпуске макарон с добавлением белка из личинок мухи чёрной львинки. Однако пока россияне не торопятся поедать насекомых и используют их, как правило, для подкормки рыб или животных.