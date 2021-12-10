Диетолог перечислила опасные для пожилых людей натуральные продукты

Пожилые люди склонны к инсулинорезистентности, набору веса и диабету, поэтому хлеб, каши, крупы и зерновые могут им навредить из-за высокого индекса гликемичности, пояснила диетолог Марият Мухина. По её словам, пенсионерам стоит есть овсяную кашу не чаще одного раза в неделю, потому что в составе этого блюда содержится хитиновая кислота, пишут «Народные Новости».

Люди пожилого возраста склонны к инсулинорезистентности, развитию диабета II типа, набору веса. Это будет вредно для мозга — развивается синдром «обкрадывания». То есть жировая ткань забирает объём циркулирующей крови, происходит синдром «обкрадывания» жизненно важных органов, — подчеркнула Мухина.

Она уточнила, что хлеб и кашу пожилому человеку можно есть только при идеальном весе и хороших показателях углеводного обмена и инсулинорезистентности. Мухина порекомендовала пенсионерам добавить в свой рацион творог, мясо и яйца, так как они представляют собой наиболее правильный баланс жиров, белков и углеводов. По словам диетолога, для поддержания здоровья пенсионеры могут потреблять в пищу субпродукты: сердечки полезны для сердца, а печень — для печени и так далее.

У пожилых людей ухудшена регенерация различных тканей. Блюда из конкретных продуктов каждый день для пяти основных органов — мозга, печени, лёгких, почек и сердца, нужно съедать каждый день. Это самый бюджетный недооценённый вариант. Есть ещё желудки, молоки, блюда из тестикул для поддержания мужской силы. Полезна печень трески, — резюмировала Мухина.

Ранее диетолог Алексей Ковальков посоветовал россиянам есть на завтрак яичницу из двух яиц и воздержаться от тортов и пирожных. По его мнению, в утренние часы стоит есть жиры и белки.