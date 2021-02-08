Диетолог перечислила лучшие возбуждающие сексуальное желание продукты

https://static.news.ru/photo/5162a3f4-6a34-11eb-9abb-96000091f725_660.jpg Фото: Bodo Schieren/imagebroker.com/Global Look Press

Врач-диетолог и кандидат медицинских наук Наталья Денисова рассказала о лучших возбуждающих блюдах для романтического ужина.

По словам эксперта, афродизиаками считается пища, содержащая много цинка, селена, белков, полезных полиненасыщенных жирных кислот, витаминов А, В1, С и Е. Однако если организм ослаблен болезнью, сидячим образом жизни, неправильным питанием или бессонницей, тогда самые сильные афродизиаки не вызовут сексуального желания, передают «Аргументы и факты».

На романтический ужин Денисова порекомендовала подавать морепродукты, в которых много белка и цинка. Особенно эффективными являются сырые устрицы с лимонным соком. Цинком и белками богаты грибы, в частности сморчки и трюфели. Артишоки усилят приток крови к половым органам, аналогичный эффект окажут специи, такие как кардамон, имбирь, карри, красный перец.

Диетолог посоветовала использовать при готовке белки яиц, потому что в них содержится много легкоусвояемого белка и витаминов В5 и В6, которые помогают бороться со стрессом. От мяса Денисова рекомендовала отказаться, чтобы не испытывать тяжести в желудке и сонливости. Вместо него можно предложить авокадо. Из деликатесов выбор можно остановить на красной или чёрной икре, богатой йодом, цинком и селеном.

Запивать блюда предпочтительно сухим красным вином, которое способствует выработке гормонов удовольствия. На десерт врач предложила выбрать орехи, финики, клубнику или чёрный шоколад.

Отличными афродизиаками считаются лук и чеснок, однако Денисова дала совет не включать их в меню из-за специфического запаха. Тем не менее их стоит регулярно употреблять в пищу, особенно мужчинам, так как они не только богаты полезными веществами, но и улучшают потенцию.

Диетолог добавила, что для женщин и мужчин наиболее эффективны разные афродизиаки. Мужскому возбуждению лучше всего способствуют моллюски, зелень (особенно петрушка), орехи и кофе, а женскому — фрукты, сельдерей и сладкое.

Ранее диетолог Ханна Брей назвала самые полезные для здоровья мозга продукты. Они входят в средиземноморскую диету. Предполагается, что большое количество фруктов и овощей, салатов с оливковым маслом, а также рыбы, которая богата жирными кислотами омега-3, помогут сохранить здоровье мозга и снизить риск деменции. Также мозг «уязвим к разрушающему воздействию свободных радикалов и окислительного стресса», поэтому необходимо употреблять как можно больше антиоксидантов. Среди фруктов и ягод стоит выбирать те, которые обладают наиболее насыщенным цветом, например, чёрный виноград и чернику. Кроме того, диетолог посоветовала включить в рацион ферментированную пищу: йогурт, кефир, квашеную капусту и чайный гриб. А для снижения уровня сахара в крови по необходимости можно добавлять в блюда корицу, писал NEWS.ru.