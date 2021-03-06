Диетолог перечислил продукты, понижающие риск образования тромбов

https://static.news.ru/photo/9d373b72-7e85-11eb-a92f-96000091f725_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Лидером среди продуктов, которые разжижают кровь, является печень трески. Об этом заявил врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

Он добавил, что из печени трески добывается вещество гепарин, которое для разжижения крови вводится напрямую в организм человека в лекарственной форме. Кроме того, есть ещё ряд продуктов, употребление которых позволяет снизить риск возникновения тромбов в организме.

Хороший зелёный чай содержит в себе такой компонент, как рутин, который не только укрепляет стенки сосудов и препятствует сосудистой проницаемости, но и влияет на то, что тромбоциты хуже склеиваются друг с другом. А именно они образуют тромбы. Поэтому уменьшение склеиваемости тромбоцитов друг с другом приводит к меньшему риску тромбообразования, — цитирует Арзамасцева «Москва 24».

Кроме того, способствуют разжижению крови такие продукты, как индейка и вишня, которая сохраняет свои свойства даже после разморозки.

Как писал NEWS.ru, умеренное употребление качественного пива способствует омоложению клеток кровеносных сосудов и улучшает работу желудочно-кишечного тракта. Принести пользу организму способно лишь пиво высокого качества с низким содержанием спирта. В нём находится довольно большое количество макро- и микроэлементов. В частности, калий, магний, фосфор, железо, медь и цинк, а также витамины группы В.