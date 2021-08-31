Врач перечислил опасные для здоровья диеты

Длительное соблюдение ряда популярных диет может нанести непоправимый вред здоровью. Об этом «Народным Новостям» рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Он отметил, что сейчас очень распространено применение не лечебных, а бытовых диет, польза которых под большим вопросом. Так, по словам медика, однозначно следует воздержаться от белковой диеты. Она даёт серьёзную нагрузку на печень и почки, а если у человека есть хроническая болезнь почек, это может привести к почечной недостаточности.

Появились данные, что длительное соблюдение низкоуглеводной диеты отнимает у человека в среднем от 3 до 3,5 года жизни, — пояснил Гинзбург.

Также сомнительной диетой, по его мнению, является интервальное голодание. Данная диета при длительном применении может приводить к снижению мышечной массы.

Михаил Гинзбург отметил, что диеты полезны лишь в тех случаях, когда они показаны при заболеваниях желудка, печени, почек, сахарном диабете, гипертонии. Кроме того, они должны быть лечебным инструментом, подбирать, контролировать и корректировать который должен врач.

Ранее главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов рассказал о диетах, опасных для детей. По его словам, для растущего организма очень вредно питание, исключающее все мясные продукты или в принципе все продукты животного происхождения, а также модные безглютеновые диеты.