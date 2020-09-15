Диетолог опроверг пользу мармелада

https://static.news.ru/photo/4f095608-f7ce-11ea-8490-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexas_Fotos /pixabay.com

Диетолог Филипп Кузьменко сообщил, что польза мармелада сильно преувеличена и к этой сладости нужно относиться, как и к любым другим конфетам.

К мармеладу надо относиться как к любым конфетам. И неважно, из шоколада конфета или из фруктового сахара. Детей я бы посоветовал вообще оградить от конфет до максимально возможного возраста. Они ничего от этого не потеряют, ведь дети не знают, что такое сладкое, и им не с чем сравнивать. Они будут одинаково наслаждаться и брокколи, и рыбой, и другими продуктами, которые не приводят к ожирению, — процитировали диетолога на портале радио Sputnik.

Он пояснил, что хоть мармелад и делают на основе фруктов и пюре из них, он всё равно не становится менее калорийным и содержит много сахара. Филипп Кузьменко посоветовал не заменять фрукты мармеладом, так как фрукты содержат полезные вещества, а в конфетах их нет.

Исконно мармелад — это фруктовое лакомство. Но это большое заблуждение, что природные углеводы получаются низкокалорийными, если их спрессовывают. Чтобы съесть количество яблок, эквивалентное одной мармеладке, вам придется съесть 3-4 штуки. Плюс в яблоке есть клетчатка и другие полезные витамины, а в мармеладе этого нет. Если делать выбор между тем, что давать ребенку, то предпочтение нужно отдавать в пользу настоящих фруктов, а не мармелада, — привели слова Филиппа Кузьменко на портале.

Как писал NEWS.ru ранее, немецкий гастроэнтеролог Томас Фрилинг рассказал о продуктах, которые вредят слизистой оболочке кишечника. Он посоветовал избегать продуктов с простыми и рафинированными сахарами и как можно меньше выпечки, шоколада и мармелада.