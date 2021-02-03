Диетолог опроверг миф о вреде еды перед сном

https://static.news.ru/photo/067fba8c-55eb-11eb-abde-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Вред питания перед сном является мифом. Главное — не когда ты ешь. а сколько. Об этом рассказал диетолог Филипп Кузьменко.

По словам специалиста, секрет уменьшения массы тела кроется в количестве потребляемых калорий за сутки. При этом организму не важно, в какое время человек получает эти калории.

Вы можете весь день не есть, а потом на ночь съесть две тысячи калорий. — сказал диетолог в интервью радио Sputnik.

При этом врач отметил, что людям может быть тяжело спать с полным желудком — и тогда лучше воздержаться от приёма пищи за несколько часов до сна. Если без еды при этом совсем никак, Кузьменко рекомендует выпить йогурт или съесть творог.

Также врач убеждён, что для каждого человека следует подбирать собственный режим питания, при котором лично ему будет комфортно.

Если голодным плохо спать, то выпейте йогурт, съешьте творожка или чего-то еще, но не переедайте, — заявил специалист.

Кузьменко считает, что человек должен индивидуально подбирать тот режим питания, который подходит лично ему.

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