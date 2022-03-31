Диетолог описала опасные последствия гиповитаминоза

Недостаток витаминов и других полезных микроэлементов может стать причиной ухудшения сумеречного зрения, анемии, хронической усталости, ослабления иммунитета, а также проблем с сердечно-сосудистой системой, пояснила диетолог Елена Соломатина. По её мнению, многие россияне весной страдают от усталости и тревожности из-за нехватки витамина D, пишет Lenta.ru.

За зимний сезон организм очень устаёт от нехватки солнца, от вирусных заболеваний. Во многом неприятные симптомы, которые мы испытываем, связаны с нехваткой витаминов. Например, недостаток витамина D сказывается не только на состоянии зубов, волос, но также связан с вирусными заболеваниями, — подчеркнула Соломатина.

Она отметила, что часто болеющие вирусными заболеваниями люди могут страдать от нехватки витамина А и его предшественников каротиноидов. По её словам, в большом количестве этот микроэлемент содержится в печени трески, яичном желтке и сметане, каротиноиды по большей части содержатся в моркови и других овощах и фруктах жёлто-оранжевого цвета.

Ранее эпидемиолог Яна Кузьмичёва заявила, что весной иммунитету нужны витамины групп В, С, D и Е. Нехватка витаминов начинается к началу весны в том числе потому, что зимой на улице было мало солнца, отметила она.